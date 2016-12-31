زوران لـ النصراويين: انتظروا الذهب

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 19:21 pm

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر زوران ماميتش صعوبة مباراة فريقه أمام الاتفاق وقال كما سبق وان قلت جميع منافسات الدوري قوية والاتفاق من الفرق التي تطور مستواها مع استمرارية المنافسات، وسبق وان فاز علينا في لقاء الدور الأول رغم أنه فوزاً لم يكن مستحقاً عطفاً على ما قدمناه في المباراة ولكن يظل هذا حال كرة القدم.



وأضاف نحن خلال الأيام الماضية استعدينا للمباراة بشكل جيد ومن يرتدي شعار الفريق في أي مباراة سيكون محل ثقتنا وثقة جماهير النصر أيضا سنبذل كل ما نستطيع ونسعى تقديم مستوى أفضل مما قدمناه في مباراتنا الأخيرة أمام الهلال ولن نستهين بأي خصم نقابله.



وقال كل مباراة نلعبها عبارة عن صفحة طويناها ونتطلع لما يليها ولذلك فالفرح بالتأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد كان لفترة وجيزة بعدها كان التركيز على هذه المباراة.



وعبر زوران عن سعادته بعودة عدد من اللاعبين المصابين للتدريبات وقال هذا دليل على العمل الجيد الذي يقوم به الفريق الطبي بالنادي ودليل على الحس الكبير من اللاعبين على الانضباطية في العلاج والمحافظة على البرامج التأهيلية بعد ذلك.



وأشاد زوران بجماهير النصر وقال أنا سعيد بدعمهم للفريق وأطالبهم بالمزيد فالمرحلة المقبلة كل مباراة نلعبها نعتبرها حاسمة وبدعمهم ووقفتهم مع الفريق سيكون العطاء مضاعفاً داخل الملعب وأنا أعدهم بأننا سنعمل من اجل مستقبل حافل بالانجازات ولن يبقى النصر يعيش على أمجاد الماضي بل لابد أن نصنع في كل خطوة مجد جديد للنصر .