الجابر يكافئ لاعبيه بـ5 أيام

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 21:01 pm

منح سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، وذلك بعد فراغهم من لقاء الأمس أمام الباطن ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين، والذي انتصر فيه الشباب 3/1، وسيعاود الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعداداً للقاء المقبل أمام وج يوم الخميس 19/01/2017م، في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وذلك ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



يشار إلى أن نادي الشباب يحتل المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.