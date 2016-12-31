الفوز الـ13 على التوالي لتشلسي .. وبوغبا ينقذ يونايتد

لندن - (أ ف ب) | Saturday, 31 December 2016 - 21:30 pm

عادل تشلسي المتصدر الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه ستوك سيتي 4-2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة الاخيرة من دور الذهاب.



وحقق تشلسي فوزه الثالث عشر على التوالي معادلاً رقم جاره أرسنال الذي حققه في موسم 2001-2002، وتعود الخسارة الأخيرة لتشلسي في الدوري أمام أرسنال بالذات (صفر-3) في سبتمبر الماضي.



وستكون الفرصة متاحة لتشلسي من أجل تحطيم رقم أرسنال، عندما يحل على الفريق اللندني الآخر توتنهام الأربعاء المقبل.



ورفع تشلسي رصيده إلى 49 نقطة من 19 مباراة مبتعداً بفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي يخوض مباراة قمية مع مانشستر سيتي الثالث (39 نقطة) في وقت لاحق.



على ملعب "ستامفورد بريدج" وأمام 41601 متفرج، تألق المهاجم البرازيلي ويليان، فسجل هدفين ولم يدع ستوك يتلذذ بمعادلته المتصدر مرتين على التوالي.



وافتتح فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فرص المباراة من تسديدة قوية للإسباني دييغو كوستا العائد من الإيقاف من داخل المنطقة، صدها الحارس المخضرم لي غرانت ببراعة (18).



لكن تشلسي افتتح التسجيل من ضربة ركنية للإسباني الآخر سيسك فابريغاس، تابعها المدافع غاري كايهل رأسية قوية في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس غرانت (34).



وأصبح فابريغاس رابع لاعب في البرميرليغ يمرر 100 كرة حاسمة بعد الويلزي راين غيغز (162) وفرانك لامبارد (102) وواين روني (101).



وبعد ثوان على انطلاق الشوط الثاني، عادل لستوك الهولندي برونو مارتينس اندي بيسراه من داخل المنطقة (46).



رد تشلسي بحركة جماعية جميلة فمرر النيجيري فيكتور موزيس عرضية صنعها البلجيكي أدين هازار إلى ويليان بيسراه سددها قوية جداً في الشباك (57).



لكن مرة جديدة، عادل ستوك عبر المهاجم العملاق بيتر كراوتش البالغ 35 عاماً، بتسديدة قريبة في المرمى الخالي بعد عرضية من السنغالي مامي بيرام ضيوف وخطأ بالتشتيت من لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي العائد من الإيقاف (64).



وارتفع منسوب الإثارة بعدها واستعاد ويليان التقدم بتسديدة يمينية عالية من قلب المنطقة (65)، قبل أن يحسم كوستا المواجهة 4-2 بتسديدة يسارية قوية من داخل المنطقة بعد رمية تماس (85) .



ومن جانب آخر كادت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد تتوقف لولا هدفين متأخرين من الفرنسيين أنطوني مارسيال وبول بوغبا أمام ضيفه ميدلزبره (2-1) .



وحقق يونايتد فوزه الخامس على التوالي رافعاً رصيده الى 36 نقطة بالتساوي مع توتنهام الذي يحل الأحد على واتفورد، وبفارق نقطة عن أرسنال الرابع الذي يستقبل كريستال بالاس الأحد ايضاً .



على ملعب "اولد ترافورد" وامام 75314 متفرجا، قدم بوغبا لمحة فنية رائعة من كرة أكروباتية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الضيوف (14).



تابع يونايتد ضغطه وكاد مارسايل يسجل من تسديدة بعيدة (34)، ثم ألغى الحكم هدفا ليونايتد بحجة لعبة خطيرة أثارت الجدل على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سدد كرة عالية بكعبه في مواجهة الحارس (38).



لكن لاعب الوسط غرانت ليدبيتر فاجأ أصحاب الأرض بهدف السبق في الشوط الثاني، من تسديدة يمينية أرضية افتتح بها التسجيل إلى يمين الحارس الإسباني دافيد دي خيا (67).



ودفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعدها بالمهاجم الدولي الشاب ماركوس راشفورد، فالهب الجبهة اليسرى وتعاظم ضغط يونايتد بحثا عن هدف التعادل.



وأثمر الضغط الرهيب للشياطين الحمر عن هدف تعادل حمل توقيع مارسيال في مرمى الحارس الإسباني المخضرم فيكتور فالديس (85).



وكان لبوغبا، أغلى لاعب في العالم، كلام آخر عندما عكس عرضية البديل الإسباني خوان ماتا برأسه محكمة بعيدا عن متناول الحارس (86).



وحقق ليستر سيتي حامل اللقب فوزاً ضرورياً هو الأول له في أربع مباريات على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر.



وبعد أن أصاب القائم برأسه مبكراً (4)، سجل المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني هدف الفوز لفريق المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري برأسه أيضا بعد عرضية بعيدة المدى من مارك البرايتون لعبها جميلة في الزاوية اليسرى (20).



وارتقى ليستر إلى المركز الخامس عشر بفارق نقطتين عن ميدلزبره.







- ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 49 نقطة من 19 مباراة

2- ليفربول 40 من 18

3- مانشستر سيتي 39 من 18

4- أرسنال 37 من 18

5- توتنهام 36 من 18

6- مانشستر يونايتد 36 من 19