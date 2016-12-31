العابد يؤكد: الإشاعات مُغرضة.. لن أساوم الهلال

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 22:50 pm

بارك لاعب وسط الهلال نواف العابد للجماهير الهلالية الفوز عبى التعاون 4/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من الدوري المحلي.



ونفى نواف العابد أن يكون غيابه بالفترة الماضية عن المباريات بحجة عدم تسلمه مستحقاته المالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإصابة هي من غيبته عن الملاعب.



وأضاف :" أنا من أبناء نادي الهلال، ومستحيل أن أساوم إدارة الهلال، وغيابي في الفترة الماضية كان بسبب الإصابة".



ووجه العابد في نهاية حديثه رسالة للجماهير الهلالية قال فيها: "مازال المشوار طويل، وسنقدم كل مالدينا للظفر ببطولة الدوري".