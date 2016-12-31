الأهلي بعشرة لاعبين يقتنص التعادل مع العين في الدوري الإماراتي

دبي - (د ب ا) | Saturday, 31 December 2016 - 22:58 pm

تعادل العين وضيفه الأهلي 1-1 اليوم السبت في مباراة قمة مؤجلة من المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.



وبقي ترتيب الفريقين كما هو، العين الذي يملك مباراتين مؤجلتين أيضاً مع الجزيرة وحتا في المركز الثالث برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر، والأهلي رابعاً وله 26 نقطة.



جاءت المباراة مشحونة كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة، وأدت التدخلات العنيفة بين اللاعبين إلى طرد حارس مرمى الأهلي ماجد ناصر بعد اعتدائه على البرازيلي كايو لوكاس (65)، وهو ما دفع الروماني كوزمين اولاريو مدرب الفريق الضيف إلى إخراج المهاجم إسماعيل الحمادي وإدخال الحارس سيف يوسف.



واستفاد العين من النقص في صفوف الأهلي ليفتتح التسجيل بعد عرضية من بندر الحبابي تابعها كايو في الشباك (77).



وأدرك الأهلي التعادل عكس مجريات المباراة بعد تسديدة من أحمد خليل تصدى لها حارس العين خالد عيسى وتهيأت أمام حبيب الفردان الذي سددها بسهولة في الشباك (83).





- ترتيب فرق الصدارة:

1- الجزيرة 29 نقطة من 12 مباراة

2- الوصل 29 من 13

3- العين 27 من 11

4- الأهلي 26 من 13

5- الوحدة 21 من 13