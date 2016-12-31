ليفربول يقتنص فوزاً صعباً أمام مانشيستر سيتي

لندن - رويترز | Saturday, 31 December 2016 - 23:22 pm

منحت ضربة رأس قوية من الهولندي جورجينيو فينالدم ليفربول الفوز 1-صفر، على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.





وارتقى فينالدم أعلى من الكسندر كولاروف مدافع سيتي ليحول تمريرة آدم لالانا العرضية الدقيقة إلى الشباك ويضع ليفربول في المقدمة بعد ثماني دقائق.





وبدأ فريق المدرب يورجن كلوب أكثر قوة وثقة طيلة المباراة، رغم أنه تعين عليه الصمود خلال فترات ضغط سيتي في الشوط الثاني. لكن المباراة لم ترتق لمستوى التوقعات ولم تشهد العديد من الفرص.





وبهذه النتيجة وسع ليفربول صاحب المركز الثاني الفارق الذي يفصله عن سيتي فريق المدرب بيب جوارديولا إلى أربع نقاط وبقي متأخراً بست نقاط خلف تشيلسي المتصدر الذي فاز 4-2 على ستوك سيتي في وقت سابق اليوم السبت.