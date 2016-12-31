رئيس الهلال: نرحب بالدوسري والفرج إن أرادوا الاستمرار معنا

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 23:53 pm

بارك الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال لعادل عزت فوزه بانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم، وطالبه بتلافي سلبيات الاتحاد السابق، كما بين الأمير أن المرشح خالد المعمر يستحق كل خير وكان جدير بمنصب رئيس اتحاد القدم، وذكر أن من بين المرشحين هناك مرشح سبق أن أساء لنادي الهلال عبر تصريح تلفزيوني لذلك لايمكن أن نصوت له.



وأوضح الأمير بأن أفضل لجان الاتحاد السابق كانت لجنتي المسابقات والإحتراف، فيما كانت الأسوأ لجنتي التحكيم والانضباط.



وعلى ذات الصعيد طالب الرئيس الهلالي من لجنة الانضباط الجديدة أن تنظر في شكوا فريقه من تلفظ الحكم الدولي تركي الخضير على لاعبي الفريق الأزرق.



وأكد رئيس الهلال أن المحترف البرازيلي تياجو ألفيس أول المغادرين في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وننتظر من المدرب تحديد اسم اللاعب البديل.



وعن تجديد عقدي سالم الدوسري وسلمان الفرج علق قائلاً: "نحن في عصر الاحتراف، وسنقدم لهم العرض المناسب لنا كإدارة ولهم حرية الاختيار".