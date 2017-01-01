شباب الوحدة أبطال المنطقة الغربية

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

توج شباب الوحدة لكرة اليد بقيادة المدرب المصري محمـد ناصر ببطولة المنطقـة الغربيـة للشباب، التي استضافـتـهـا صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع بعد فوزه على حراء في المباراة النهائية 38ـ 16 ليحصل على كأس البطولة التي انسحبـت منها أندية وج وعكاظ والقوس.

وقام كل من مندوب مكتب رعاية الشباب بمكة المكرمة بندر الغامدي بالنيابة عن مدير المكتب أسامة الزامل بتسليم الفريق الفائز كأس البطـولة بحضور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة اليد عائض القرني ومدير مدينة الملك عبد العزيز الرياضية عالي القرشي ونائبه سلطان العبود الذين قدموا التهنئة لشباب الوحدة ولجهازهم الفني المكون من محمد ناصر المدرب وعبد اللـه مسعـود المديـر الإداري والدكتور هاني محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

ضـمت قـائـمة اللاعـبين الفائـزين بالبطـولة كلاً من: بندر عبد الصمد ـ عبد العزيـز السعودي ـ متعب السـرواتي ـ وعبد المجيد الشريف ـ مشاري عبد العزيز ـ أكرم المولد ـ تراحيب العتيبي ـ حسان المولد ـ على الشمراني ـ عمر هوساوي ـ حسن أدول ـ ماجد المولد ـ مشاري الحربي ـ عبد الرحمن مجرشي ـ عثمان محمد.