نادي الاحتياجات يحتفي بالبطل البريه

بريدة ـ واس | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

احتفى نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة القصيم، بالبطل رشيد بن سالم البريه بعد تحقيقه المركز الثاني في بطولة الكاراتيه للإعاقة الحركية 2016 في إسبانيا، وذلك بمقره الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وتم تقديم هدايا تذكارية ورمزية للبطل رشيد من نادي القصيم وعدد من الحاضرين.

وعبر اللاعب رشيد البريه عن شكره وتقديره لإدارة ومنسوبـي نادي ذوي الاحتـيـاجات الخاصة بالقصيم على الحفاوة والتقدير ولكل من أهداه وحضر وبارك له.

يذكر أن اللاعب رشيد البريه شارك في ثلاث بطولات دولية أخرى، وحقق المركز الثاني في إيطاليا عام 2013، وفي موسم 2014 شارك في إسبانيا وحقق المركز الثاني، وعام 2015 نال المركز الأول في العاصمة الفرنسية باريس.