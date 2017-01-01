سلة الأخضر تسقط أمام المغرب

القاهرة ـ السيد خطاب | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

خسر المنتـخب السعـودي الأول لكرة السلـة من نـظـيره المغربي 64ـ 70 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بالصالة المغطاة بملعب القاهرة في ثاني أيام البطولة العربية لكرة السلة التي تستضيفها مصر بمشاركة 6 منتخبات عربية.

بدأ الأخـضر بـشكل جـيد واستطاع أن ينهي الـفـترة الأولى متقدماً 20ـ 19، ولكنه تراجع في الفـترة الثـانية التي انتهت نتيجتها 33ـ 31 للمغرب وفي الفترة الثالثة أخذت المباراة طابع الإثارة والنـدية وواصل المنـتـخب المغربي تفوقه ووسع الفارق إلى 11 نقطة 45ـ 34 وحصل الأخضر على وقت مستـقـطـع لوقف نزيف النقاط وبالفعل تحسن الأداء وتقلص الفـارق إلى 7 نقاط لتنتهي الفترة الثـالـثة بنـتـيجة 55ـ 48 للمغرب، وفي الفترة الرابعة والأخـيرة ضـغط الأخـضر بكل قوته وقلص الفارق إلى نقطـتين 57ـ 59 الأمر الذي جعل مدرب المنتـخب المغربي يحصل على وقت مستقطـع ثم تقلص الفارق إلى نقطة واحدة قبل النهاية بدقيقة ونصف ولكن نتيجة للتسرع من لاعبي الأخضر لتحقيق الفوز وقعوا في العديد من الأخـطاء التي استفاد منها المنتخب المغربي الذي نجح في إنهاء المباراة لصالحه 70ـ 64.

ويسعى المنتخب السعودي اليوم الأحد لتعويض خسارته أمام المغرب عـنـدما يلاقي المنتخب الجزائري في ثالث أيام البطولة.