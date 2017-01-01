﻿ابن النفيس يكسب الإنتاج.. و”مورنينق ووتش“ يخطف المستورد

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

نيابة عن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه اللـه ـ رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس السبت حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي والمستورد، الذي خصص لهما الشوطان التاسع والعاشر، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ولدى وصول أمير منطقة الرياض كان في استقبـالـه الأمير متعب بن عبداللـه بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأمير سعـد بن متعب بن عبداللـه بن عبدالعزيز والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعـود بن عبدالعزيز وعادل بن عبداللـه المزروع مدير عام نادي الفروسية.

وبعد أن أخذ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مكانه في الحفل عزف السلام الملكي ثم بدأ السباق.

وعقب نهاية الشوط التاسع سلم أمير منطقة الرياض كأس ولي العهد لخيل الإنتاج المحلي للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد فوز الخيل "ابن النفيس" لإسطبل أبناء الملك عبداللـه ـ رحمه اللـه ـ بالسباق.

كما سلّم الأمير فيصل بن بندر عقب نهاية الشوط العاشر كأس ولي العهد للخيل المستورد لسلطان بن فيحان المنديل المشرف الإداري على إسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد، بعد فوز الجواد "مورنينق ووتش"بالسباق.