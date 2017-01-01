جمال بديل كنو في الاتفاق

الدمام ـ وليد الصيعري | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

وصلت بعثة نادي الاتفاق مساء أمس السبت إلى الرياض استعداداً لمواجهة النصر ضمن الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري جميل.

واكتفى جاريدو بفرض حصة تدريبية واحدة كانت بالدمام قبل مغادرة البعثة إلى الرياض، ودخل الفريق في معسكر خاص بأحد فنادق الرياض.

ويحاول الاتفاق إيقاف مسلسل نزيف النقاط في الدوري بعد عدم تمكنه من الفوز في آخر أربعة لقاءات ماضية كانت أمام الاتحاد والقادسية والشباب والأهلي

ويدخل الاتفاق اللقاء وسط غيابات كثيرة أبرزها اللاعب محمد كنو بسبب الكروت والمهاجم محمد الصيعري والمحترفان فوفانا وليو ألفيس، وركز جاريدو على بديل كنو، حيث سيكون اللاعب حسن جمال أحد أهم البدلاء للاعب محمد كنو.