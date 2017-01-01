الاتحاد يستعد للخليج بالرديف

جدة ـ هاشم العبدلي | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبات استرجاعية بعد لقاء الفريق أمس الأول أمام فريق أتليتكو مدريد على الملعب الرديف بالنادي لانشغال الملعب الرئيسي بمباراة الاتحاد والأهلي ضمن الدوري الممتاز لدرجة الشباب، والذي انتهي أهلاوياً بثلاثة أهداف مقابل هدف للاتحاد.

وقد أدى لاعبو الفريق الأول الذين شاركوا في لقاء أمس الأول أمام أتليتكو مدريد تدريبات خفيفة، فيما تغيّب كل من محمود كهربا وأحمد العكايشي وفهد الأنصاري بعد سفرهم إلى بلدانهم بعد أن حصلوا على إجازة من قبل إدارة النادي.

من جهة أخرى أعلنت إدارة الاتحاد عن نجاح حفلها الذي أقامته بمناسبة مرور تسعين عاما على تأسيس النادي، وأعرب المهندس حاتم باعشن رئيس النادي عن رضاه عن العمل الذي قام به فريق العمل لإنجاح هذه الاحتفالية.

كما أبدى خالد التميرك مسؤول الاستثمار بالنادي وعضو مجلس إدارة النادي سعادته بظهور احتفالية التسعين بالمظهر الذي نال استحسان الجماهير الاتحادية وكذلك عرّج على أن الفريق الإسباني أتليتكو مدريد كان من عوامل نجاح العمل.