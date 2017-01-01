النصر بالغيابات والنقص يواجه الاتفاق

الرياض ـ أحمد الخلف | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

تتواصل مساء اليوم مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين بإقامة لقاء وحيد، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الاتفاق عند الساعة 7:50 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مواجهة يقودها طاقم تحكيم أجنبي، ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، ويطمح لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب، فيما يبحث الاتفاق عن مصالحة جماهيره بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة.

مواجهة الفريقين في الدور الأول في الدمام انتهت اتفاقية بهدف دون رد، وسيبحث النصراويون اليوم عن تعويض خسارتهم في الدور الأول، وستشهد التشكيلة النصراوية غياب كل من شايع شراحيلي والكرواتي مارين توماسوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إضافة للبارجواياني فيكتور أيالا الذي غادر إلى بلاده بسبب ظروف عائلية، وتضاؤل فرص مشاركة المهاجم نايف هزازي الذي تعرض لكدمة في القدم في تدريبات الفريق أمس الأول، وفي المقابل يغيب مدافع الاتفاق محمد كنو عن اللقاء بسبب البطاقات الصفراء، حيث عكف الإسباني جاريدو على البحث عن اللاعب البديل له في اللقاء.