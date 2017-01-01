فريقي لن يعيش على أمجاد الماضي

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

أكـــد الكرواتـــي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صعوبة مباراة فريقه أمام الاتفاق، وقال:"كما سبق وأن قلت جميع منافسات الدوري قوية والاتفاق من الفرق التي تطور مستواها مع استمرارية المنافسات، وسبق وأن فاز علينا في لقاء الدور الأول، رغم أنه فوز لم يكن مستحقاً عطفاً على ما قدمناه في المباراة، ولكن يظل هذا حال كرة القدم".

وأضاف: "نحن خلال الأيام الماضية استعددنا للمباراة بشكل جيد ومن يرتدي شعار الفريق في أي مباراة سيكون محل ثقتنا وثقة جماهير النصر، أيضا سنبذل كل ما نستطيع ونسعى لتقديم مستوى أفضل مما قدمناه في مباراتنا الأخيرة أمام الهلال ولن نستهين بأي خصم نقابله".

وقـال المديــر الفني للفريـــق الأول لكرة القدم بنادي النصـــر خـــلال المؤتمــر الصحفي الـــذي عقده أمس:"كل مباراة نلعبها عبارة عن صفحة طويناها ونتطلع لما يليها ولذلك فالفرح بالتأهل لنهائي كأس ولي العهد كان لفترة وجيزة بعدها كان التركيز على هذه المباراة".

وعبر زوران عن سعادته بعــودة عدد من اللاعبين المصابــــين للتدريبـــات، وقال:"هذا دليـــل على العمل الجيد الذي يقوم به الفريق الطبي بالنـــادي، ودليل على الحس الكبير من اللاعبين على الانضباطية في العلاج والمحافظة علـى البرامـــج التأهيلية بعد ذلك".

وبيّن زوران أنه راض عن اللاعبين الأجانب الذين يمثلون الفريق حاليـــاً، وقال:"في الغالب أنهم سيستمرون معنا حتى نهاية الموسم". مبيناً أن فيكتور أيالا حصل على إجازة بناء على طلبه لظروفه العائلية التي شرحها لنا وسيعود للتدريبات بعد أيام الراحة التي ستمنح للاعبين بعد مباراة الاتفاق.

وأشاد زوران بجماهيــر النصـــر، وقال:"أنا سعيد بدعمهم للفريق وأطالبهم بالمزيد، فالمرحلة المقبلة كل مباراة نلعبها نعتبرها حاسمة وبدعمهم ووقفتهم مع الفريق سيكون العطاء مضاعفاً داخل الملعب، وأنا أعدهم بأننا سنعمل من أجل مستقبل حافل بالإنجازات ولن يبقى النصر يعيش على أمجاد الماضي، بل لابد أن نصنع في كل خطوة مجد جديد للنصر".