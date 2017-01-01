جاهزون لمواجهة الاتفاق

الرياض ـ الرياضية | Friday, 01 January 2016 - 00:00 am

قال البرازيلي برونو بورتونكا مدافع نادي النصر:"إن مباراة فريقه أمام الاتفاق لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رغبة النصر في المنافسة على الصدارة وتطور مستوى الاتفاق ورغبته في التقدم للمراكز الأولى". وقال:"أنا وزملائي جاهزون للمباراة ولدينا عزيمة وإصرار على مواصلة الانتصارات، ونعيش حالة معنوية كبيرة بعد تأهلنا لنهائي كأس ولي العهد ونعرف أن أمامنا مباراة صعبة لابد من تجاوزها لنتقدم خطوة في المنافسة على لقب الدوري ولن نرضى بغير الفوز في هذه المباراة".

وكشف برونو أن النصر فريق كبير يلعب دائماً من أجل أن ينتصر ولذلك فهو يقدم أفضل العطاءات الفنية داخل الملعب، وأضاف "أنا سعيد باللعب لهذا الفريق الكبير، وأعرف أن من يلعب للنصر لابد أن يكون دائماً تحت الضغط لأن حجم هذا النادي وحجم جماهيره كبير والفوز هو مطلبهم في كل مباراة".

وبيّن برونو أن عودة المصابين ستكون مصدر قوة إضافية للفريق في المرحلة المقبلة، وقال:"الدليل على ذلك الأثر الذي ظهر بمشاركة إبراهيم غالب في المباراة الماضية وبعودتهم جميعاً نشعر بمزيد من الأمان للفريق".