توتنهام يفوز على واتفورد في الدوري الإنجليزي

لندن - (د ب أ) | Sunday, 01 January 2017 - 18:35 pm

حقق فريق توتنهام انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد إثر تغلبه على ضيفه واتفورد 4 / 1 في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل أهداف توتنهام هاري كين (هدفين) في الدقيقتين 27 و33 وأضاف ديلي آلي هدفين آخرين في الدقيقتين 41 و46 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لواتفورد يونس قابول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة وقفز للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ويستهام.



يشار إلى أن هذا الفوز هو الحادي عشر لتوتنهام هذا الموسم مقابل التعادل في ست مباريات والخسارة في اثنتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة لواتفورد هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع.



ويستضيف توتنهام يوم الأربعاء المقبل نظيره تشيلسي في الجولة العشرين من المسابقة، فيما يلعب واتفورد مع ستوك سيتي بعد غدٍ الثلاثاء في ذات الجولة.