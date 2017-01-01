الاتحاد يؤكد: اتركوا الشائعات.. الـ50 مليون "سليمة"

الرياض- الرياضية | Sunday, 01 January 2017 - 20:05 pm

أصدرت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن اليوم الأحد، بيان رسمي حول القرض البنكي الذي حصلت عليه الإدارة السابقة بقيمة 50 مليون ريال، صرف لمن يستحق وسط إشراف اللجنة المسؤولة لسداد المستحقات في القضايا الخارجية.



وجاء بيان إدارة نادي الاتحاد ردا على الشائعات التي شككت في أحقية المديونين في القرض البنكي الذي استخرج لإغلاق المديونيات.



وقال البيان الاتحادي: "تم صرف المبلغ بإشراف اللجنة المسؤولة في أوجه المستحقة وفقاً للضواط التي اعتمدتها هيئة الرياضة، ورداً على المغالطات وبعد اطلاع الإدارة على المستندات فإن اللجنة قامت بسداد المستحقات مشكورة على الوجه المطلوب".