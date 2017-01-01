رئيس "فيفا" يهنئ عادل عزت برئاسة اتحاد القدم

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 January 2017 - 20:29 pm

تلقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، عادل عزت اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو، هنأه فيه سعادته بالفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد في الانتخابات التي أجريت يوم أمس السبت بمدينة الرياض في دورتها الثانية.



وتمنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التوفيق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الجديد في مواصلة مسيرة نماء رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، ومبيناً بأن الاتحاد الدولي سيكون كعادته داعماً ومسانداً لكل ما من شأنه تطوير رياضة كرة القدم وتقدمها.



من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل عزت شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو على تهنئته وأمنياته، معرباً عن اعتزازه باهتمام ودعم رئيس الاتحاد الدولي لاتحاد كرة القدم السعودي.