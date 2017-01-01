هلالي يخلف هلالي في الشارقة الإماراتي

الشارقة - الرياضية | Sunday, 01 January 2017 - 21:32 pm

أعلن نادي الشارقة اليوم الأحد عن التوقيع مع البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً للفريق، خلفا لليوناني جيورجوس دونيس الذي انفصل عن النادي بالتراضي، ذلك عبر الحساب الرسمي لنادي الشارقة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وذكر الحساب الرسمي بنادي الشارقة أن المدرب تسلم مهامه وقاد تدريب الفريق مساء اليوم استعدادا للقاء الوصل في كأس رئيس الدولة".



وأضاف: "سيتم تقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي غداً الإثنين".



ويلعب الشارقة ضد الوصل في دور الثمانية لكأس رئيس الإمارات يوم الأربعاء حيث سيقود البرتغالي بيسيرو الفريق لأول مرة.





ويذكر بأن بيسيرو كثير الترحال في المنطقة العربية لفترة طويلة إذ تولى تدريب الهلال في موسم 2006-2007 وقاد منتخب السعودية من 2009 إلى 2011.