الراهب ينقذ النصر من كمين الاتفاق

الرياض - الرياضية | Sunday, 01 January 2017 - 21:41 pm

واصل فريق النصر لكرة القدم سلسلة انتصاراته بالدوري السعودي، بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل، في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وسجل هدفي النصر اللاعب حسن الراهب عند الدقيقة 65، والدقيقة 88، وشارك الراهب في هذه المباراة كبديل للمدرب زوارن مع انطلاقة الشوط الثاني مكان اللاعب سامي النجعي.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 32 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 21 بالمركز السادس.