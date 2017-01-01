ركلة العقرب من جيرو تساعد أرسنال على تجاوز بالاس

لندن - رويترز | Sunday, 01 January 2017 - 21:57 pm

سجل أوليفييه جيرو هدفاً مذهلاً بكعب القدم ليقود أرسنال للفوز 2 - صفر على كريستال بالاس اليوم الأحد والعودة إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحول مهاجم فرنسا تمريرة عرضية من أليكسيس سانشيز بكعب قدمه مباشرة داخل المرمى بطريقة تشبه العقرب بعد هجمة مرتدة ساعد في بدايتها في الدقيقة 17.



ويشبه الهدف ذلك الذي سجله هنريخ مخيتاريان لصالح مانشستر يونايتد ضد سندرلاند الأسبوع الماضي.



وبينما جاء هدف أرسنال الأول بطريقة مذهلة، فإن الثاني سجله أليس أيوبي بضربة رأس في الدقيقة 55 بعد فوضى أمام المرمى وفشل جويل وارد مدافع بالاس في إبعاد الكرة من على خط المرمى.



وأهدر كريستيان بنتيكي أخطر فرص بالاس بعدما سدد برأسه خارج المرمى قبل هدف أيوبي بقليل وزادت محاولات فريق المدرب سام الأردايس بعد تأخره بهدفين لكنه لم يبد قادراً على العودة للمباراة.



وكان أرسنال مسيطراً وتقدم إلى المركز الثالث متفوقاً على مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.



ويتأخر أرسنال بتسع نقاط خلف تشيلسي المتصدر بينما يتقدم بنقطة واحدة على توتنهام الفائز 4-1 على مضيفه واتفورد في وقت سابق اليوم الأحد.