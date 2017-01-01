50 ألف ريال تدعم الوحدة

مكة المكرمة - الرياضية | Sunday, 01 January 2017 - 21:09 pm

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة يوم غد الإثنين إلى جمهورية مصر العربية، لإقامة المعسكر الإعدادي خلال فترة التوقف.



حيث سيخوض الفريق هناك العديد من اللقاءات الودية بهدف الاستعداد الجيد لبقية المشوار في المنافسات المحلية.



يشار إلى أن الوحدة يحتل المركز 11 في سلم ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة.



من جهة أخرى تلقت إدارة الوحدة دعماً مالياً من عادل كعبي بقيمة 50 ألف ريال، بدورها قدمت الإدارة شكرها على الوقفة الصادقة والغير مستغربة من رجالات مكة المكرمة تجاه الكيان الوحداوي.