الجبال يمنح لاعبي الفتح راحة 4 أيام

الأحساء - الرياضية | Sunday, 01 January 2017 - 22:14 pm

منح الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاعبي الفريق إجازة لمدة أربعة أيام، بعد وصول الفريق مساء اليوم الأحد إلى محافظة الأحساء عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، قادماً من مدينة جدة بعد المواجهة التي حل فيها ضيفاً على فريق الأهلي ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين، والتي خسرها الفريق 2/0.



ويعاود الفريق تدريباته مساء يوم الخميس القادم على ملعبه الرئيسي بالنادي ليبدأ البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني لفترة التوقف الحالية التي يشهدها دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.



يشار إلى أن الفتح يحتل المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط.