فينجر يثني على جيرو

لندن - د ب أ | Sunday, 01 January 2017 - 22:47 pm

أثنى أرسين فينجر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، على أداء مهاجمه أوليفيه جيرو الذي سجل هدفا خلال المباراة، التي فاز بها أرسنال على كريستال بالاس 2 / صفر اليوم الأحد في الدوري.





وسجل جيرو هدفا رائعا تقدم به فريقه في الدقيقة، 17 عندما لعبت كرة عرضية قابلها اللاعب لحظة سقوطه بكعب القدم لتدخل المرمى بعد مرت من فوق الحارس.





وقال فينجر: " لقد تعاملت على مدار سنوات طويلة مع مهاجمين عظام أمثال دينيس بيركامب وتيري هنري".



وأضاف: "تتذكرون هؤلاء لأنهم مرتبطون بعقولكم بأهداف مميزة، والهدف الذي سجله جيرو سيكون هدفه الذي ستتذكرونه به".



وقال فينجر بأن فريقه سيواصل الاهتمام بمبارياته فقط بدون النظر لما يحققه منافسه من نتائج.



وقال: "يمكنك فقط أن تركز على المباراة المقبلة، كل الفرق التي نواجهها صعبة ،ولكنك تحاول فقط الفوز بالمباراة المقبلة".