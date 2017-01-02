القادسية: اجازة.. والرتوعي يستقيل

الدمام ـ حماد الدوسري | Monday, 02 January 2017 - 00:00 am

منح البرازيلي هيليو أنجوس مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم لاعبي فريقه إجازة لمدة ثلاثة أيام بعد الخسارة من الفيصلي ٢ـ ٣ ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على أن يعاود اللاعبون تمارينهم بعد غدٍ الأربعاء، وتقرر أن يدخل اللاعبون في معسكر إعدادي لم يتم تحديد مكانه بعد.

من جانب آخر قدم محمد الرتوعي رئيس لجنة الاستثمار بنادي القادسية استقالته مساء أمس من العمل بالنادي مرجعاً ذلك إلى ظروفه العائلية التي حالت دون استمراره في منصبه، وقال الرتوعي: "قدمت ما أستطيع لخدمة النادي من خلال هذا المنصب وعملنا أنا وفريق عملي الكثير من أجل تحسين الأمور المالية للنادي ولله الحمد وفقنا العام الماضي في عقد ضخم مع شركة إكسترا كشريك إستراتيجي للنادي وهذا العام وقعنا مع خمسة رعاة إضافة إلى شركة مسوقة لتذاكر النادي وهو الأمر الذي رفع مداخيل النادي بشكل جيد جداً، رغم أن طموحنا أعلى من هذا بكثير ولكن الحمد لله على كل حال".

وختم الرتوعي حديثه قائلاً: "الحمد لله راضٍ كل الرضا عما قدمنا وأتمنى كل التوفيق لنادينا في المستقبل".