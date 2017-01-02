مريح المريح: شكرا لكل من صوت.. لن نخذلكم

الرياض - سلطان العتيبي | Monday, 02 January 2017 - 00:41 am

رفض عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مريح المريح الرد على الاتهامات التي وصلته من قبل بعض المرشحين، وقال بعد فوزه بمقعد في مجلس إدارة الاتحاد السعودي الجديد لكرة القدم: "أشكر كل من صوت لي وحظيت ولله الحمد بغالبية الأصوات".

وتابع: "‏أشكر زملائي رؤساء أندية الأولى على اختياري ثم ترشيحي لعضوية أعلى سلطة لكرة القدم السعودية ممثلة بمجلس الاتحاد سائلا الله أن أوفق لخدمتهم ‏ كما أشكر جماهير نادي العروبة والرياضيين بالمنطقة على دعمهم المعنوي خلال فترة الترشح".

وأوضح مريح ‏أنه سيقدم جهدا مميزا مع زملائه في مجلس الإدارة لنكون عند حسن ظن جميع الناخبين وتقديم كل ما في شأنه خدمة الكرة السعودية.