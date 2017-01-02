مريح المريح: شكرا لكل من صوت.. لن نخذلكم
الرياض - سلطان العتيبي | Monday, 02 January 2017 - 00:41 am
رفض عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مريح المريح الرد على الاتهامات التي وصلته من قبل بعض المرشحين، وقال بعد فوزه بمقعد في مجلس إدارة الاتحاد السعودي الجديد لكرة القدم: "أشكر كل من صوت لي وحظيت ولله الحمد بغالبية الأصوات".
وتابع: "أشكر زملائي رؤساء أندية الأولى على اختياري ثم ترشيحي لعضوية أعلى سلطة لكرة القدم السعودية ممثلة بمجلس الاتحاد سائلا الله أن أوفق لخدمتهم كما أشكر جماهير نادي العروبة والرياضيين بالمنطقة على دعمهم المعنوي خلال فترة الترشح".
وأوضح مريح أنه سيقدم جهدا مميزا مع زملائه في مجلس الإدارة لنكون عند حسن ظن جميع الناخبين وتقديم كل ما في شأنه خدمة الكرة السعودية.