قضايا “فيفا” في صدارة الاهتمام

الرياض ـ عبد الرحمن النمر | Monday, 02 January 2017 - 00:00 am

كشفت مصادر أن أولى خطوات الاتحاد السعودى لكرة القدم الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت هي مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل كشف أسماء الأندية السعودية التى عليها مطالبات مالية تحسباً لحدوث عقوبات من قبل الاتحاد الدولي. وقال المصدر لـ"الرياضية": "الأندية التي عليها مطالبات في الاتحاد الدولي ولم تصدر فيها عقوبات سيتم التنسيق مع الأندية بشأنها من أجل حلها قبل أن توقع عقوبات كما حدث لناديي الاتحاد والشباب".