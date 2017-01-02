المديونيات أولى القضايا على طاولة الرئيس

الرياض ـ عبد الرحمن النمر | Monday, 02 January 2017 - 00:00 am

حصرت العديد من الإدارات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كافة الأمور ليطلع عليها الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي الجديد في أول يوم عمل له وهو اليوم الإثنين، وتضمنت المبالغ المالية التي من المفترض استيفائها من قبل الجهات ذات العلاقة إلى جانب ملفات أخرى كالتسويق والمنتخبات والتنظيم الإداري.



25 مليونا



وتضمنت المستحقات المالية بحسب المصادر القريبة مبلغ 25 مليون ريال ينتظر أن يتم تسديدها من قبل هئية الإذاعة والتلفزيون من أصل مبلغ 75 مليون ريال قيمة النقل التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.



حقوق متأخرة

كما يبرز من بين المديونيات لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم النسبة من من العقود المبرمة مع قنوات ام بي سى برو سبورت الناقل الحصري لمباريات المسابقات السعودية إلى جانب نسبة الاتحاد السعودي من عقد الرعاية من دوري جميل إلى جانب العقود المبرمة مع العديد من الشركات بواسطة المسوق الرسمي شركة صلة الرياضية، وبحسب المصادر فإن كافة تلك المستحقات لم يتم سدادها منذ وقت طويل.

رعاية الأخضر

ومن الملفات التي سينظر لها عزت عندما يجلس على كرسي مكتبه اليوم، ملف الرعاية الخاصة بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركات في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، حيث ينتظر أن يعمل على تعزيز التسويق للأخضر.



التعديلات

كما وضعت الإدارات المعنية في اتحاد القدم ملف التعديلات التي إجريت في عمل الاتحاد مؤخرا على مكتب الرئيس منها ما تم استحداثها في الأمانة العامة والوظائف المتاحة والعقود المبرمة مع الموظفين والمرتبات وغيرها من تلك الأمور المتعلقة بالتنظيم الإداري.



تبرئة ذمة

وتشير المصادر إلى أنه بعد الاجتماع الذي سيجمع الرئيس الجديد مع الأمين العام سيحصل على خطاب تبرئة ذمة من قبل الاتحاد السابق.