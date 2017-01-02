أحرجوا الكرة السعودية باختيار أشخاص لا يملكون الكفاءة

الرياض ـ أحمد الخلف | Monday, 02 January 2017 - 00:00 am

امتدح حميد الشيباني نائب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم سير العملية الانتخابية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال : "المشهد العام في الانتخابات يتسم بالشفافية والنزاهة، ولكني أستغرب من بعض الأمور، كترشيح أشخاص لا يجيدون اللغة الإنجليزية، فهذا سيؤثر على التعامل مع الاتحاد الآسيوي مستقبلاً".

وطالب الشيباني بضرورة اختيار الأشخاص المناسبين لعضوية اللجان واتحاد القدم ، وقال : يجب أن يتم انتخاب وترشيح الأشخاص المناسبين للتعامل مع الاتحاد الآسيوي والذين يجيدون اللغات الأجنية، كما هو حال ياسر المسحل الآن، فهو شخص يمتلك قدرات مميزة، ويجيد اللغة الإنجليزية، فاللغة العربية ليست معتمدة في أروقة الاتحاد الآسيوي، والقائمون على الكرة السعودية هم من أحرجها وظلمها في الماضي بترشيح أشخاص لا يملكون الكفاءة الملائمة".

ودافع الشيباني عن قرارات لجنة الانضباط الآسيوية، معتبراً الاتهامات التي تطالها بالانحياز لأندية أخرى على حساب الأندية السعودية غير صحيح ، وقال: "المشكلة هي في الأندية السعودية ، فعندما تصلهم رسائل واستفسارات من الاتحاد الآسيوي، فهم يتجاهلونها، ولا يقومون بالرد عليها، وهذا مانعتبره تجاهلاً لنا واستهتارا، وبالتالي يؤدي إلى ضياع حقوق الأندية السعودية".