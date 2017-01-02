نحتاج دعم الجميع.. وسنحقق تطلعاتكم

الرياض ـ هاني السليس | Monday, 02 January 2017 - 00:00 am

قدم موسى الزياد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بعد فوزه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لثقتهم به وتصويتهم له في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدا أن الانتخابات كانت عادلة ونجح من خلالها رئيس الاتحاد الجديد عادل عزت بالفوز بعد حصوله على أكثر نسبة تصويت من أعضاء الجمعية العمومية.

ووعد الزياد الذي يدخل للمرة الأولى في العمل للاتحاد السعودي لكرة القدم الجماهير الرياضية السعودية بتقديم كل ما ينال رضاهم مع زملائه في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم الجميع من جماهير وأندية وإعلام حتى نحقق كل تطلعات الجميع خلال الأربع السنوات المقبلة".