اجتماع الخميس يرسم الملامح

الرياض ـ الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 00:00 am

تقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت أول اجتماعاته يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد في مدينة الرياض بحسب مصادر قريبة، والتي أوضحت أن الدعوة وجهت لكافة أعضاء المجلس من أجل حضور أول الاجتماعات.

وتشير المصادر إلى أنه من المنتظز أن يتم توزيع المهام على الأعضاء الـ11 إلى جانب تقليص مدة الاجتماع إلى ما يقارب من الساعتين بدلا من السابق حيث كانت تستمر الاجتماعات لأكثر من خمس ساعات.

كما ينتظر أن تتم مناقشة العديد من الملفات التي سيتم طرحها واختيار اسماء لقيادة بعض اللجان في الاتحاد.