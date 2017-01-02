الرئيس التنفيذي لـ “سبيماكو الدوائية” يشكر جمعية “كبدك”

الرياض ـ الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 00:00 am

ثمنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية الدور الكبير الذي قامت به الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ـ كبدك، لدعم حملة "ابدأ الآن" بتوقيع اتفاقية تفاهم مشتركة برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، وذلك في تحرك جاد وسريع تقوده جمعية "كبدك" و"سبيماكو الدوائية” الشريك الوطني في رعاية مرضى التهاب الكبد الفيروسي، لدعم جهود وزارة الصحة الهادفة لفتح باب أمل جديد نحو مكافحة فيروس الكبد الوبائي (سي).

وقدم الرئيس التنفيذي "لسبيماكو الدوائية" فهد بن إبراهيم الخلف شكره لجمعية كبدك على هذا التجاوب السريع، حيث تأتي الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة التي تسهم بتوفير هذه الأدوية الإستراتيجية، حيث يعتبر الدواء المطروح أملا جديدا، وأحد أهم الحلول المطروحة للقضاء على الفيروس، والتي تهدف إلى تقليل تكلفة العلاج وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة ومن المتوقع أن يسهم الدواء الجديد في علاج أكبر عدد من المرضى سنوياً، ولا شك أن التناغم القائم بين "سبيماكو الدوائية" الشريك الوطني في رعاية مرضى التهاب الكبد الفيروسي والجمعيات السعودية الخيرية هو تكليل لنجاح الحملة والتي من أهم أهدافها القضاء على خطر التهاب الكبد الفيروسي نوع (سي).

وأضاف الخلف أن الشركة منذ فترة طويلة وجهودها مستمرة في إنتاج الأدوية المختصة لعلاج الأمراض المستعصية كالتهاب الكبد الفيروسي والذي يعد سبباً مباشراً لحدوث تليف الكبد، وتشير الإحصاءات أن 1.4 مليون مريض حول العالم يموتون سنوياً جرّاء المرض.

والمستحضر هو أول دواء سعودي لعلاج التهاب الكبد الفيروسي نوع (سي)، فإلى جانب فاعليته فهو يتميز بسعر يجعله بمتناول أيدي المرضى، مؤكداً على دور سبيماكو الدوائية في التخفيف بقدر الإمكان من وطأة ومعاناة المريض.

وتخطط سبيماكو الدوائية لطرح تطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية لربط المريض بأسلوب حياة صحي والتأكيد على التزامه بالعلاج إضافةً الى زيادة التواصل بينه وبين مزودي الخدمة الصحية.