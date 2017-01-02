الاتحاد والخليج يوقفان قطار "جميل" غداً

الرياض ــ الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 14:36 pm

تختتم غداً الثلاثاء مباريات الجولة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين بمباراة واحدة تجمع الاتحاد بالخليج على ملعب الجوهرة بجدة قبل أن يتوقف قطار الدوري حتى 26 يناير الجاري لترك الفرصة للمنتخب لإقامة معسكره الإعدادي اضافة إلى اقامة نهائي كاس ولي العهد ، الاتحاد الذي فقد صدارة الدوري بعد خصم 3 نقاط منه بأمر لجنة الانضباط بفيفا يدخل مباراة الغد بهدف حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على الهلال ، ويجلس الفريق حالياً في المركز الرابع بـ 31 نقطة ، فيما يسعى الخليج لتحقيق نتيجة تبعده عن مراكز الخطر حيث يجلس الفري حاليا في المركز قبل الأخير بـ 12 نقطة.



مواجهات الفريقين السابقة تشير الى تفوق اتحادي واضح حيث سجل الاتحاد 4 انتصارات كان اخرها في الدور الأول من الموسم الحالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما سجلت نتيجة التعادل مرة واحدة في الموسم الماضي بنتيجة هدفين لكل فريق ، ولم تسجل لقاءات الفريقين اي تفوق خلجاوي على الإطلاق منذ انطلاقة دوري المحترفين .



الفوز في مباراة الغد سيرفع رصيد الاتحد الى 34 نقطة في مركز الوصافة على امل استعادة الصدارة في حال استرداد نقاط فيفا ، اما فوز الخليج فسيقفز به مباشرة للمركز العاشر .