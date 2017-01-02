بايرن ميونيخ يتوجه إلى قطر استعدادا للمراحل الحاسمة في الموسم

ميونيخ ـــ د ب أ | Monday, 02 January 2017 - 16:54 pm

يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ،المتصدر للدوري الألماني، للسفر بكامل نجومه غدا الثلاثاء متوجها إلى قطر لإقامة معسكره التدريبي الشتوي استعدادا لما يعتبره المرحلة الحاسمة من الموسم.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ "سنستعد بأفضل شكل ممكن."

ويستمر المعسكر التدريبي لبايرن في العاصمة القطرية الدوحة حتى 11 يناير الجاري استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) بعدها بتسعة أيام حيث يواجه بايرن فريق فرايبورج .

ويمتلك أنشيلوتي الآن فترة أطول لإعداد الفريق مقارنة بالفترة التي سبقت الموسم هذا الصيف ، حيث تأخر حينذاك وصول اللاعبين لبدء الاستعداد للموسم بسبب الإنشغال مع المنتخبات في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

ويغيب لاعب قلب الدفاع جيروم بواتينج عن صفوف البايرن بسبب عملية جراحية في صدره ولكن لا يزال من المحتمل التحاقه بالفريق خلال معسكر قطر ، كما يواصل كينجسلي كومان العمل من أجل التعافي من إصابتيه في الركبة والكاحل.

ويحتل بايرن صدارة البوندسليجا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزج ، ويسعى للتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي.

كذلك يتنافس البايرن في دور الستة عشر من كأس ألمانيا ، حيث يلتقي فولفسبورج في السابع من فبراير ، ودور الستة عشر بدوري الأبطال حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي ذهابا وإيابا في 14 فبراير والسابع من مارس ، على الترتيب ، ويأمل الفريق البافاري في تكرار ثلاثية الدوري والكاس ودوري الأبطال التي حققها في 2013 .