الأربعاء .. أول اجتماعات اتحاد الكرة الجديد

الرياض ــ الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 17:32 pm

حدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت العاشرة من صباح الأربعاء المقبل موعداً لعقد أول اجتماعاته وذلك بمقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي بالرياض .

وكان رئيس الاتحاد عادل عزت قد قام صباح اليوم يرافقه نائبه ياسر المسحل بزيارة الى مقر الاتحاد التقى فيها بأحمد عيد رئيس الاتحاد السابق كما التقى بموظفي الاتحاد.

الجدير بالذكر أن عزت والمسحل فازا بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في الانتخابات التي جرت السبت الماضي .