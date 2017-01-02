ليستر سيتي يستأنف نزيف النقاط بتعادل سلبي مع ميدلسبروه

لندن - د ب أ | Monday, 02 January 2017 - 17:58 pm

استمرت النتائج المتذبذبة لليستر سيتي، حامل اللقب، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ميدلسبروه ،اليوم الأثنين،في افتتاح منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.





وحصد ليستر نقطة واحدة التعادل ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 19 نقطة لميدلسبروه في المركز السادس عشر.





وكان ليستر سيتي قد استعاد توازنه شيئا ما بعد هزيمتين وتعادل ، بالفوز أمس الأول السبت على ويستهام 1 / صفر ، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي اليوم لتتواصل نتائجه المتذبذبة في موسم مخيب لأمال حامل اللقب.