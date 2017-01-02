ابراهيموفيتش يعتبر ان أداءه مع مانشستر يونايتد أخرس منتقديه

لندن - أ ف ب | Monday, 02 January 2017 - 17:45 pm

اعتبر المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ان اداءه مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي منذ انضمامه اليه مطلع هذا الموسم، اخرس منتقديه الذين شككوا بقدرته على النجاح في الدوري الانجليزي.





وكان انتقال المهاجم الدولي السابق (35 عاما) الى الدوري الممتاز قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، قوبل بمخاوف من قدرته على التأقلم، وهو في هذه السن، مع دوري يعد من الاكثر تطلبا بدنيا.





الا ان ابراهيموفيتش سجل 17 هدفا في 27 مباراة مع "الشياطين الحمر" في كل المسابقات، وساهم في تحسن نتائجه مؤخرا.





وقال السويدي في تصريحات نشرتها صحف انجليزية الاثنين: "شعوري جيد (...) لا اعرف كم سنة تتبقى لي، لكنني استمتع بكرة القدم".





اضاف: "قدمت الى الدوري الانجليزي الممتاز في وقت اعتقد الجميع انه لن يكون ممكنا، لكن كالعادة، جعلتهم يبتلعون السنتهم، الامر يمنحني الطاقة، صدقوني، لان هؤلاء يتلقون الاموال للتفوه بالهراء، وانا اتلقى الاموال لأزاول اللعبة بقدمي، هذا ما استمتع به".





واشار الى انه تلقى مرارا عروضا من اندية انجليزية، الا انه اراد: "القدوم عندما اعتقد الجميع انني انتهيت".





وحظي ابراهيموفيتش في نهاية عام 2016، بفرصة معادلة رقم الارجنتيني ليونيل ميسي، بتسجيله هدفه الحادي والخمسين في السنة.





الا ان الهدف الذي سجله ابراهيموفيتش امام ميدلزبره السبت، في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1، الغاه الحكم بداعي وجود خطأ.





وانتقد ابراهيموفيتش بشدة قرار الحكم لي مايسون، قائلا: "لا اعرف لماذا اطلق صافرته (...) بداية منحني الهدف، وبعد 30 ثانية غير رأيه، لم يكن ثمة الكثير الذي يمكنني قوله له" خشية نيل انذار.





وحقق مانشستر يونايتد نتائج مخيبة في بداية الموسم، وهو الاول لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الا ان فوزه على ميدلزبره كان الخامس تواليا له في الدوري الممتاز.





وبات النادي حاليا من دون هزيمة في 12 مباراة في كل المسابقات، وهو السادس في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن تشلسي المتصدر.