"الانضباط" تحرم الشباب من التسجيلات الشتوية

الرياض ــ الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 18:33 pm

منع الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الشباب من تسجيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الجارية ، ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تنفيذاً لقرار الفيفا القاضي بمنع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في فترة التسجيل القادمة وجهت لجنة الانضباط بإلزام لجنة الاحتراف بتنفيذ القرار ، وفيما يلي نص القرار :

قرار التنفيذ رقم (2/ل ض/1438) وتاريخ 04/04/1438هـ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، والقاضي بما يلي:

أولاً: إلزام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتنفيذ الفقرة (III/6) من قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم رقم (ref. no. 16-01114/mfl) وتاريخ 26/09/2016م، والتي تقضي بمنع نادي/ الشباب من تسجيل أي لاعبين جدد محلياً أو دولياً خلال كامل فترة التسجيل القادمة للموسم الرياضي 1437-1438هـ.

ثانياً: يبلغ هذا القرار للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، لتبليغ الأطراف المعنية به وإكمال اللازم.