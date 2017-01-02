رئيس هيئة الرياضة يستقبل محكم كاس ورئيسي الخليج والعدالة ورئيس اتحاد الماء

الرياض - الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 18:38 pm

التقى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم الاثنين بالمحكم المعتمد في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، النائب الرابع في هيئة تقييم المشاركات في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المحامي بندر بن عبدالهادي الحميداني.



وقدم الأمير عبدالله خلال الاستقبال التهنئة لبندر الحميداني بعد تعيينه كمحكم في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، ونائبًا رابعًا في هيئة تقييم المشاركات في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيدًا بكفاءته العلمية والقانونية، ومؤكدًا في الوقت ذاته أنه أحد الكوادر الرياضية السعودية المشرفة.



كما استقبل الأمير عبدالله بن مساعد بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم الإثنين فوزي الباشا رئيس مجلس إدارة نادي الخليج وأعضاء مجلس إدارة النادي، واطلع خلال اللقاء على عرض لخطط النادي المستقبلية وكذلك ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص هيئة الرياضة على تقديم كل الدعم لنادي الخليج وكافة أندية الوطن لتحقيق الآمال والتطلعات.



واستقبل كذلك رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه اليوم الإثنين عبدالعزيز المضحي رئيس مجلس إدارة نادي العدالة، حيث استمع خلال اللقاء إلى تقرير عن أوضاع النادي وآلية عمل الإدارة، مؤكدًا حرص هيئة الرياضة على تقديم كل الدعم لنادي العدالة وكافة الأندية ومجالس إداراتها لتحقيق الأهداف المرجوة.



كما التقى الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم الأثنين، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الماء ناصر الدغيثر، واستمع خلال اللقاء إلى رؤية مجلس إدارة اتحاد كرة الماء خلال الفترة المقبلة، وعن سبل تطوير اللعبة وزيادة انتشارها في المملكة.