سندرلاند يوقف مغامرة ليفربول.. والسيتي يتجاوز الطرد ويهزم بيرنلي

لندن - (د ب أ) | Monday, 02 January 2017 - 20:28 pm

اهدر فريق ليفربول فرصة ثمينة لتضييق الخناق على تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واكتفى بالتعادل مع مضيفه سندرلاند 2/2 اليوم الاثنين في المرحلة العشرين من المسابقة، وتقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعد فوزه بعشرة لاعبين على ضيفه بيرنلي 1/2.



وعلى ملعب انفيلد فشل ليفربول في تضييق الفارق مع المتصدر تشيلسي إلى ثلاث نقاط بعدما اهدر فوزا في متناول الأيدي وتعادل على ملعب سندرلاند بهدفين لكل فريق.



ورفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف تشيلسي المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه توتنهام بعد غد الأربعاء.



وتقدم ليفربول بهدف سجله دانيل ستوريدج في الدقيقة 19 إثر ركلة ركنية وصلت لديان لوفرين داخل منطقة الجزاء ليحاول تسديدها باتجاه المرمى لكنها وصلت ضعيفة لستوريدج الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل الشباك، وتمكن سندرلاند من تعديل النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق جيرمين ديفو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد قيام مدافعي ليفربول راجنارا كلافان وجيورجينيو فاينالدوم بعرقلة ديدي ندونج، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 72 عندما لعبت ركلة ركنية من الناحية اليمنى اصطدمت براس أحد مدافعي سندرلاند وتهيأت أمام ماني داخل منطقة الست ياردات ليضعها بسهولة إلى داخل المرمى، وتعادل سندرلاند في الدقيقة 84 عن طريق جيرمين ديفو من ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم عندما سدد سيباستيان لارسون الكرة من ركلة حرة مباشرة لتصطدم بيد ساديو ماني.



وحصد سندرلاند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر. وحقق ليفربول تعادله الأول بعد اربعة انتصارات على التوالي.



وعلى ملعب الاتحاد تعرض مانشستر سيتي لصدمة قوية بعد طرد فيرناندينيو لاعب الوسط البرازيلي لتدخله بعنف مع يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 39، ورغم النقص العددي تقدم جايل كليتشي لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى أبعدها المدافع لتصل لجايل كليتشي على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى توم هيتون حارس بيرنلي، لم تمر سوى أربع دقائق فقط حتى أضاف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الهدف الثاني لسيتي عندما استلم رحيم سترلينج كرة بينية انفرد على اثرها بحارس بيرنلي لكنه سقط ليتمكن الحارس من ابعاد الكرة إلا أنها وصلت لأجويرو الذي سددها بقوة من زاوية صعبة إلى داخل المرمى.



فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه لبيرنلي في الدقيقة 70 عن طريق بن ميي عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي أحدثت حالة من الارتباك قبل أن تصل لميي الذي وضعها داخل المرمى، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد بيرنلي عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.