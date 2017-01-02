رديف الجوهرة يجهز الخليج للاتحاد

جدة - الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 21:41 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج تدريبه الاخير مساء اليوم الاثنين على ملعب رديف الجوهرة بجدة بعد وصوله عصراً وذلك تحضيراً لمواجهة مضيفة فريق الاتحاد يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وقد سعى التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق إلى تهيئة لاعبيه من خلال تطبيق التكتيك الذي سيدخل فيه بالمباراة واختتم التدريب بتنفيذ اللاعبين الكرات الثابتة.



من جهة أخر انتظم الفريق بعد نهاية التدريب لأحد فنادق جدة لإقامة المعسكر حيث سيعقد المدرب الاجتماع الفني لمواجهة الاتحاد الهامة.