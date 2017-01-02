غلطة سراي يصل للدمام بـ 70 فرداً

الدمام - الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 22:19 pm

أرسلت إدارة نادي غلطة سراي التركي إلى نادي الاتفاق برنامج زيارة الفريق إلى المملكة العربية السعودية.



ومن المقرر أن يواجه الاتفاق فريق غلطة سراي التركي يوم 9 من الشهر الجاري.



ونشر الموقع الرسمي للاتفاق أن النادي التركي سيصل في بعثة مكونة من 70 فرداً وذلك قبل المباراة بيوم واحد.



وسيتم عقد مؤتمراً صحفياً للإدارة الفنية للفريقين على أن يخوض الفريق التركي مرانه صباح يوم المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد.



وقامت إدارة الاتفاق بطرح تذاكر المباراة للبيع خلال الأيام الماضية وشهدت إقبالاً كبيراً من جانب الجماهير.



وفي سياق مختلف قرر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات وذلك بعد الخسارة من النصر يوم أمس بدوري جميل السعودي للمحترفين.