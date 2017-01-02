ماتا وإبراهيموفيتش يقودان يونايتد لإسقاط عشرة لاعبين من وست هام

لندن - رويترز | Monday, 02 January 2017 - 22:37 pm

حقق مانشستر يونايتد فوزه السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل خوان ماتا وزلاتان إبراهيموفيتش في الشوط الثاني في انتصار مثير للجدل 2-صفر على مضيفه وست هام يونايتد اليوم الإثنين.





وألقى القرار القاسي من الحكم مايك دين بطرد لاعب الوسط سفيان فيغولي في الدقيقة 15 بسبب التحام مع فيل جونز بظلال على المباراة بينما بدا إبراهيموفيتش في موقف تسلل قبل أن يسجل هدفه الذي جاء بعد الهدف الافتتاحي لماتا في الدقيقة 63.





وحول ماتا تمريرة البديل ماركوس راشفورد إلى الشباك من داخل منطقة الجزاء بعد إنطلاقة رائعة من مهاجم إنجلترا بينما سجل إبراهيموفيتش بعدما ارتدت له الكرة من اندير هيريرا مع تبقي 12 دقيقة على النهاية.





ورغم النقص العددي أتيحت لوست هام ثلاث فرص للتقدم لكن ديفيد دي خيا حارس أسبانيا حرمه من التسجيل ليساعد يونايتد صاحب المركز السادس على تقليص الفارق مع إرسنال الرابع إلى نقطة واحدة.