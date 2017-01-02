ماجد عبدالله: لا يهمني ما حدث لعبدالغني

الرياض - الرياضية | Monday, 02 January 2017 - 23:02 pm

وقعتمساء اليوم الأثنين جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اتفاقية تقديم الخدمات الطبية للاعبي كرة القدم المحتاجين مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية).



ومثل الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى خلال مراسم التوقيع الدكتور عبد الرحمن السويلم رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله اللاعب الدولي السابق ورئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بالرياض



وأبدى قائد النصر الأسبق ماجد عبدالله اعتزازه الكبير بمبادرة جمعية رعاية الخيرية للاعبي كرة القدم، موضحاً أن الجوانب الطبية مكلفة للاعبين القدامى، سواء من الخدمات الطبية أو المعدات، مؤكداً أن دور الجمعية لن يقتصر على الجوانب الصحية، وستكون هناك مبادرات أخرى للسكن مثلا، وهدفنا الوقوف مع قدامى اللاعبين وأسرهم، مبيناً أن لديهم فريق عمل وباحثين اجتماعيين لزيارة اللاعبين القدامى لمساعدة من تنطبق عليهم الشروط، وسنفعل الجوانب الاستثمارية، متمنياً في الوقت ذاته من اتحاد القدم الجديد برئاسة عادل عزت الاهتمام باللاعبين القدامى.



وعن استدعاء ثنائي النصر الشباب سامي النجعي، وعبدالرحمن الدوسري لقائمة الأخضر الأول قال: "إن انضمامهما للمنتخب سابق لأوانه، ولا يعني أنهما الأفضل في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الطريق مازال طويلاً للثنائي".



وعن متابعته للنصر بالموسم الحالي أجاب: "أنا مشجع نصراوي، إذا فاز النصر أفرح، وأتضايق في الخسارة بغض النظر عمّن يلعب في المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أنه لا يهمه ما يحدث للقائد الحالي حسين عبدالغني، مؤكداً في الوقت ذاته أن سلوك اللاعب داخل الملعب وخارجه هو الذي يجعله بصورة طيبة ويزيد من إبداعه".