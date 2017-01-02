جوارديولا: اقتربت من اعتزال التدريب.. وسأتجه لرياضة الجولف

لندن - (د ب أ) | Monday, 02 January 2017 - 23:56 pm

أعرب الأسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن ضيقه من التحكيم في إنجلترا رغم فوز فريقه 2 / 1 على بيرنلي، اليوم الاثنين في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي.



وقال جوارديولا ، في تصريحاته بعد المباراة: "يتعين علي معرفة اللوائح في إنجلترا في إشارة إلى دهشته من كثرة حالات الطرد والبطاقات الصفراء التي يحصل عليها اللاعبون".



وأشار جوارديولا إلى أنه لا يستطيع أن يتفهم الهدف الذي سجله بن ميي لفريق بيرنلي في شباك كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي.



وأوضح جوارديولا أن هذه اللعبة تحتسب خطأ لصالح الحارس في أي مكان بالعالم، ولكن الوضع مختلف في إنجلترا.



وأكد: "يجب أن أفهم اللوائح هنا".



وفي تصريحات إلى شبكة "إن بي سي" الأمريكية أكد جواريولا: "أنه يقترب من نهاية مسيرته التدريبية، موضحا أن نقطة النهاية ستكون بنهاية مسيرته مع فريق مانشستر سيتي سواء اكتفى بالسنوات الثلاث التي يتضمنها العقد الحالي أو امتد به المقام مع الفريق لسنوات أخرى".

وأوضح جوارديولا أنه لن يستمر في العمل بالتدريب لنهاية حياته ولن يستمر في التدريب حتى يكون في الستين أو الخامسة والستين من عمره مثلما يفعل مدربون آخرون".



وأكد أنه سيتجه لممارسة رياضة أخرى بعد اعتزال التدريب ،وأنها قد تكون على الأرجح رياضة الجولف.