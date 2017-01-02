أولى الصفقات الشتوية: الأهلي يوقع رسمياً مع سعيد المولد

الرياض- الرياضية | Tuesday, 03 January 2017 - 00:48 am

وقعت إدارة النادي الأهلي رسمياً مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السابق سعيدالمولد حتى عام 2021.



ويأتـي التعاقـــــــد مع المدافـــع المولد بتوصيـة من المدرب السويسري جروس، الــذي قدم تقريراً مفصـلاً لإدارة النــادي يوضــــح احتياجاته الفنية.



وينتظـــر أن تشـــهد الساعات المقبلة العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، حيث تحرص إدارة النادي الأهلي على توفير احتياجات الفريق قبل المعسكر الخارجي في الدوحة.