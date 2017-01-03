﻿المولد يعود للأهلي ويبدأ من العين

جدة ـ أحمد اللوقان بريدة ـ محمد الحبيب | Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة النادي الأهلي، توقيعها الرسمي مع سعيد المولد، مدافع فريق الرائد لمدة أربع سنوات ونصف .

ووفقاً لمصادر، فإن الصفقة تكفل بها الأمير خالد بن عبد الله، عضو شرف النادي الأهلي، وشملت حصول اللاعب على ثلاثة ملايين ريال في الموسم الواحد، وسيلتحق المولد بالتدريبات الأهلاوية بدءاً من المعسكر المزمع إقامته في مدينة العين الإماراتية .

وكانت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، (الأهلي والرائد واللاعب)، بدأت منذ وقت مبكر أمس، وامتدت حتى ساعات متأخرة من المساء، رغبة من النادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب مع انطلاق فترة قيد اللاعبين الشتوية، والمقرر فتح بابها غداً (الأربعاء). إلا أن عـبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد تمسك باستلام مبلغ الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب، والبالغ 500 ألف ريال، قبل منح اللاعب ورقة المخالصة المالية، كما أنه طالب الأهلاويين بسداد مبلغ مليون ريال عائدة إلى صفقة تنازل الرائد عن خدمات فهد الحربي، مدافع المنتخب السعودي الشاب للنادي الأهلي مطلع عام 2016، الأمر الذي أجبر الأهلاويين على التوقيع مع اللاعب، واستكمال المفاوضات مع الرائد.

وكان سعيد المولد تدرج في الفئات السنية للنادي الأهلي، قبل أن يدخل في نزاع تعاقدي مع نادي الاتحاد في أغسطس عام 2014، انتهى بانتقاله إلى سبورتينج فارينزي البرتغالي في الموسم الماضي، ومنه إلى الرائد في الموسم الجاري.