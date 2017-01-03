الوادعي يطعن في آلية الانتخابات

الدمام ـ وليد الصيعري | Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

تقدم أحمد الوادعي، المرشح الخاسر في انتخابات نائب رئيس اتحاد كرة القدم، بطعن رسمي ضد آلية الانتخابات التي شهدت فوز منافسه ياسر المسحل يوم السبت الماضي.

وكشف بندر شمال الدوسري، محامي المرشح أحمد الوادعي، عن رصد مخالفات يرى أنها صريحة، وارتكبت أثناء عملية الانتخابات.

وأضاف: " في حال تم رفض النظر في الطعن الذي تقدمنا به، سنتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".. لدينا إثباتات تؤكد وجود مخالفات وتدخلات في طريقة الانتخابات.. وبسببها قد يتم إيقاف شرعية الاتحاد السعودي".