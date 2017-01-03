الهلال ينهي مطالبات القرني

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

قطعت إدارة نادي الهلال شوطاً كبيراً في طريقها نحو استيفاء شروط قيد اللاعبين المحترفين في فترة التسجيل الشتوية، والمقرر انطلاقها غداً (الأربعاء) وتستمر حتى يوم 31 من يناير الجاري.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمير نواف بن سعد أنهت الحكم الصادر ضد النادي من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح اللاعب محمد القرني، والذي يطالب بما يقارب الثلاثة ملايين و500 ألف ريال.

كما ينتظر أن تتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة بالحوالات البنكية الخاصة، التي تثبت تسليم اللاعبين المحترفين رواتبهم الشهرية حتى نهاية نوفمبر الماضي.وتشترط لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، على الأندية الراغبة في التسجيل، تسوية كافة القضايا الصادرة بها أحكام نهائية ضدها من غرفة فض المنازعات السعودية، إلى جانب تسليم الحوالات البنكية الخاصة برواتب اللاعبين المحترفين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وتسعى إدارة نادي الهلال إلى الاستفادة من فترة التسجيل الشتوية عبر التعاقد مع لاعب أجنبي، عوضاً عن البرازيلي تياجو ألفيس، والذي كشف الأمير نواف بن سعد رئيس النادي عن عدم استمراره في صفوف الفريق.